People Moves: Datec PNG, City Pharmacy Ltd, OM Holdings, Blue Water Shipping
New acting CEO for Datec PNG, new COO for CPL Group, CEO appointed at OM Holdings, GM PNG appointed at Blue Water Shipping.
Datec PNG has appointed Preetam Tallukdar as Acting Chief Executive Officer.
***
City Pharmacy Limited (CPL) Group has appointed Ajay Patel as Chief Operating Officer.
***
Fintan Lalor has been appointed as Chief Executive Officer at OM Holdings Limited (Oilmin).
***
Nick Walsh has been promoted to General Manager – Papua New Guinea at Blue Water Shipping.